27.03 19:44 MIGnews.com

Китайский патент: Рынок жилья накануне больших перемен

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Рынок жилья не стоит на месте и, более того, находится накануне значительных изменений. Примером тому является решение китайской компании Broad Sustainable Buildings (BSB) начать работу над строительными проектами в Израиле. BSB является той самой компанией-рекордсменом, построившей 57-этажный дом за 19 дней. При помощи разработанных инженерами компании технологий, дома строятся из готовых стальных модулей наподобие конструктора LEGO.Все модули изготавливаются заранее на заводе концерна, который и будет возведен в Араде. Его строительство займет полгода и обойдется в почти 200 миллионов долларов. Министерство экономики, ставшее инициатором сотрудничества, планирует обеспечить на заводе занятость почти 2.000 демобилизованных солдат, которые пройдут обучение у китайских инженеров. Согласно планам, в течение года по китайским технологиям будет построено почти 10.000 квартир, причем стоимость строительства снизится на 25%. Высокая скорость строительства и экономия объясняются тем, что на заводе производят уже готовые к сборке блоки, включая несущие колонны, стены, полы, отделочные панели и так далее, так, что на стройплощадке не требуется дополнительная подгонка — дом просто собирается как конструктор. Такой процесс способствует снижению не только денежных и энергетических затрат, но и значительно снижает количество мусора в процессе строительства. В рамках завода, который будет построен в Араде, 1.300 человек будут работать на производстве и 700 на сборке домов. Книга планов правительства на 2017-18 годы, опубликованная 5 марта, показывает, что министр финансов Моше Кахлон придает огромное значению росту темпов строительства. В 2016 году было выставлено на продажу участков под застройку 55 тысяч единиц жилья, в 2017 году планируется выставить на продажу участков под строительство 60 тысяч единиц. Что касается реализации участков под постройку, то планируется реализация участков под 45 тысяч единиц жилья, хотя в 2016 году удалось реализовать участки только под 35 тысяч единиц жилья. По прежнему центральной частью программы остаются проекты «Цена для новосела». Несмотря на то, что в прошедшем году в рамках программы реализовать только 6.342 квартиры, в 2017 году планируется реализовать 18.636 квартир, а в 2018 год у уже 20 тысяч.Есть прогресс и в приобретении социального жилья. В 2016 году министерство строительства приобрело почти 1.000 квартир в социальный фонд, в 2017 году запланирована покупка 300 квартир и в 2018 году — еще 400 квартир.Как известно, одной из проблем рынка жилья является время, которое проходит от завершения планирования земельного участка до вселения жильцов. Сегодня процесс занимает почти 44 месяца, планируется сократить его до 36-39 месяцев. Промежуток времени между публикацией тендера на продажу земельного участка до подписания контракта с подрядчиком планируется сократить до конца 2018 года с 9 до 7 месяцев. Еще одной проблемой является нехватка профессиональных строителей. Чтобы решить ее, министерство строительство планирует подписать шесть соглашений о ввозе в Израиль строительных рабочих.