27.03 15:14 MIGnews.com

Израильтян призвали не ехать на Синай, в Иорданию и Турцию

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Израильское контр-террористическое бюро издало предупреждение об опасности поездок в ряд ближневосточных государств, близких к зонам конфликта.Предупреждение издано накануне празднования еврейского фестиваля Песах и специфически упоминает египетский Синай, Турцию и Иорданию.Бюро также указывает на постоянную террористическую угрозу в ряде европейских государств - России, Франции, Бельгии, Германии, а также в Индии.Израильских туристов в указанных государствах просят проявлять повышенную бдительность, в особенности, в местах скопления людей - транспортных терминалах, стадионах, театрах и т.п.Предупреждение о Синае является наиболее настоятельным. По данным бюро речь идет о “конкретной террористической угрозе”. Исламское Государство недавно призвало к убийствам и похищениям израильтян - в ответ на точечные ликвидации дронами лидеров террористов.Несмотря на постоянную террористическую угрозу на Синае, в прошлом году там в Песах отдыхали до 17 тысяч израильтян, половина из них - израильские арабы.На втором месте по уровню угрозы - Турция. Контр-террористическое бюро рекомендует израильтянам немедленно покинуть эту страну. Израильтянам также рекомендовано “воздержаться” от посещений Иордании.