27.03 13:44 MIGnews.com
СМИ: сирийская оппозиция сбила российский вертолет
Группировка "Ахрар аш-Шам" утверждает, что сбила якобы российский вертолет на востоке сирийской провинции Латакия, сообщает в понедельник арабское издание Al Masdar.
Пока остается невыясненным, есть ли погибшие в результате инцидента.
По данным издания, вертолет был сбит огнем из крупнокалиберного пулемета из региона на границе с Турцией.
Подтверждения этой информации из других источников пока нет.
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