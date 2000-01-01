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flickr 27.03 13:44   MIGnews.com

СМИ: сирийская оппозиция сбила российский вертолет

Группировка "Ахрар аш-Шам" утверждает, что сбила якобы российский вертолет на востоке сирийской провинции Латакия, сообщает в понедельник арабское издание Al Masdar.

Пока остается невыясненным, есть ли погибшие в результате инцидента.

По данным издания, вертолет был сбит огнем из крупнокалиберного пулемета из региона на границе с Турцией.

Подтверждения этой информации из других источников пока нет.
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