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22 ультра-ортодокса задержаны за сексуальные преступления 27.03 12:59   MIGnews.com

22 ультра-ортодокса задержаны за сексуальные преступления

22 иерусалимских ультра-ортодокса арестованы за сексуальные атаки против женщин и несовершеннолетних.

Атаки совершались на протяжении последних двух лет. Аресты последовали за скрытым расследованием полиции. Дома подозреваемых обысканы.

Расследование началось после того, как стало известно, что элементы, желавшие “очистить сектор” собрали информацию о жертвах сексуальных нападений. “Элементы” действовали с одобрения лидеров ультра-ортодоксальной общины. Информация о сексуальных преступлениях была записана в специальные блокноты. На основании этой информации лидеры общины должны были решить, что делать дальше с подозреваемыми дальше, чтобы дело не стало достоянием гласности и не стало известным полиции.

Указанные блокноты конфискованы полицией в ходе обысков.

В момент проведения подозреваемых собралась толпа харедим, пытавшаяся воспрепятствовать задержаниям. Харедим бросали камнями в полицию. Разбиты ветровые стекла двух патрульных машин.
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