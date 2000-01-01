27.03 12:59 MIGnews.com

22 ультра-ортодокса задержаны за сексуальные преступления

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22 иерусалимских ультра-ортодокса арестованы за сексуальные атаки против женщин и несовершеннолетних.Атаки совершались на протяжении последних двух лет. Аресты последовали за скрытым расследованием полиции. Дома подозреваемых обысканы.Расследование началось после того, как стало известно, что элементы, желавшие “очистить сектор” собрали информацию о жертвах сексуальных нападений. “Элементы” действовали с одобрения лидеров ультра-ортодоксальной общины. Информация о сексуальных преступлениях была записана в специальные блокноты. На основании этой информации лидеры общины должны были решить, что делать дальше с подозреваемыми дальше, чтобы дело не стало достоянием гласности и не стало известным полиции.Указанные блокноты конфискованы полицией в ходе обысков.В момент проведения подозреваемых собралась толпа харедим, пытавшаяся воспрепятствовать задержаниям. Харедим бросали камнями в полицию. Разбиты ветровые стекла двух патрульных машин.