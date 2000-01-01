Чудовищные наводнения угрожают Европе

Специалисты утверждают, что глобальное потепление может привести к затоплению домов более пяти миллионов человек в разных частях Европы.
В частности, как передает Polit.info, океанолог Михалис Вусдукас рассказал, что массовые прибрежные наводнения грозят лишить крова большое количество европейцев.
По словам Вускудаса, Европу будет затапливать каждый год.
Также океанолог предсказывает, что Северное и Балтийское море поднимутся до критического уровня.
Ученый сообщил, что, согласно расчетам, на сегодняшний день лишь Санкт-Петербург и несколько голландских городов действительно готовы справится с грядущими катаклизмами. Дело в том, что только в этих городах имеются специальные системы шлюзов.
Эксперты предупреждают, что остальные города Европы находятся в зоне риска.