27.02 09:51 MIGnews.com

Здоровые пациенты повторно заражаются коронавирусом

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Группа пациентов, которые вылечелись от коронавируса, снова показали положительный результат. В докладекитайской провинции Гуандун, самой густонаселенной провинции страны со 113 миллионами человек, говорится, что 14% пациентов, которые выздоровели от коронавируса показали новые признаки заболевания.Другими словами, 1 из 10 человек, которые избавились от вируса, снова им заразились. Однако, считается, что эти пациенты просто не до конца выздорвели, а не заразились снова. Чтобы выписаться из больницы в Китае, пациенты должны дважды сдать отрицательный результат, - согласно рекомендациям Национальной комиссии здравоохранения.В настоящее время 13 пациентов с положительными результатами находятся под наблюдением в больнице.Другие провинции Китая также начали сообщать о случаях повторного заражения. За пределами Китая многие страны сообщали о большом количестве случаев заболевания. Почти 1000 - в Южной Корее, 270 в Италии и 160 в Японии. Вчера Бразилия сообщила о первом случае заражения в Южной Америке.