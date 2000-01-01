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`Российские S-300 самые бесполезные ПВО в мире` | Фото:27.02 07:13   MIGnews.com

"Российские S-300 самые бесполезные системы ПРО в мире"

После израильского удара по столице Сирии, Дамаске, Китай назвал российский зенитный ракетный комплекс S-300 "Фаворит" самой бесполезной системой противовоздушной обороны в мире.

Согласно китайской газете Sina, вопреки заявлению России о том, что S-300 может отследить даже истребители-невидимки, за полтора года S-300 были настолько изувечены Израилем, что этим системам вообще нельзя доверять.

"Сирия заявила, что после нескольких израильских ракетных ударов российские системы S-300, S-200, SA11 и Pantsir-S1, входящие в состав сирийских сил ПВО, не сыграли никакой роли. Истребители-невидимки F-35 не являются даже необходимыми для таких атак, так как даже истребители F-16I Adir могут прорвать сирийскую ПВО и нанести точный удар по любой цели в Сирии."

"Чтобы изменить ситуацию, Сирия должна модернизировать воздушную систему национальной обороны. У российских систем обороны есть много недостатков. Китайская серия систем ПВО FD-2000 является гораздо лучшим выбором." - сообщает издание.

Согласно китайским СМИ, Сирия в настоящее время планирует заняться заменой старых систем ПРО, таких как S-200 и SA-6.


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