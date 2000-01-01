27.02 20:02 MIGnews.com

Женщина повторно заразилась коронавирусом в Японии

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Японка, ранее излечившаяся от смертоносного коронавируса, эпидемия которого началась из китайской провинции Хубэй и стремительно распространяется по земному шару, инфицировалась повторно.Об этом в среду, 26 февраля, сообщило Министерство здравоохранения Японии, передает интернет-издание AsiaOne.Впервые медики обнаружили коронавирус у 40-летней уроженки острова Осака еще в конце января, после чего ее экстренно госпитализировали. Изолировав пациентку на карантин, медики успешно ее вылечили, после чего 1 февраля японку выписали из больницы.Спустя некоторое время женщина вновь обратилась за медицинской помощью с жалобами на боль в груди и горле. По итогам повторного анализа на коронавирус у нее выявили вторичное заражение смертоносной инфекции.Чиновники подчеркнули, что это первый случай повторного заражения COVID-19 на территории Японии. В связи с этим министр здравоохранения Катсунобу Като потребовал пересмотреть списки больных и тщательнее следить за состоянием ранее выписанных пациентов.Профессор микробиологии и патологии Медицинской школы Нью-Йоркского университета Филип Тирно считает, что коронавирус может быть бифазным, что делает его схожим с Сибирской язвой, течение которой происходит подобным образом, периодически затухая и разгораясь вновь.