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Умер изобретатель команд Ctrl+C и Ctrl+V 28.02 01:39   MIGnews.com

Умер изобретатель команд Ctrl+C и Ctrl+V

На 75 году жизни умер Ларри Теслер, американский изобретатель и информатик, который придумал сочетания клавиш Ctrl+C, Ctrl+V.

О кончине изобретателя сообщили в компании Xerox, где раньше он работал.

"Изобретателем команд "вырезать/копировать" и "вставить", "найти" и "заменить" и много чего другого был бывший исследователь в компании Xerox Ларри Теслер. Ваш рабочий день стал легче благодаря его революционным идеям. Ларри умер в понедельник, поэтому, пожалуйста, давайте вместе почтим его память", - сказано в сообщении Xerox.


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