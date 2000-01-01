28.02 01:39 MIGnews.com

Умер изобретатель команд Ctrl+C и Ctrl+V

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На 75 году жизни умер Ларри Теслер, американский изобретатель и информатик, который придумал сочетания клавиш Ctrl+C, Ctrl+V.О кончине изобретателя сообщили в компании Xerox, где раньше он работал."Изобретателем команд "вырезать/копировать" и "вставить", "найти" и "заменить" и много чего другого был бывший исследователь в компании Xerox Ларри Теслер. Ваш рабочий день стал легче благодаря его революционным идеям. Ларри умер в понедельник, поэтому, пожалуйста, давайте вместе почтим его память", - сказано в сообщении Xerox.