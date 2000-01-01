27.02 19:37 MIGnews.com

Израиль: Сын зараженного коронавирусом ходил в школу

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Израильские СМИ сообщают, что заразившийся коронавирусом израильтянин жил в мошаве Ган Раве в Ха-Шфела.Региональный совет Бреннер, в состав которого входит населенный пункт сообщил, что вся семья сейчас находится в изоляции.Сын зараженного ходил в школу Бреннер до тех пор, пока у его отца не диагностировали коронавирус. Тест на коронавирус сделали вечером 26 февраля и его результаты стали известны сегодня утром. У членов семьи зараженного также взяты анализы, их результаты будут известны завтра.