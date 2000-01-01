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ВОЗ: мир на пороге пандемии коронавируса | Фото:27.02 17:20   MIGnews.com

ВОЗ: мир на пороге пандемии коронавируса

Вспышка коронавируса, разгоревшаяся в китайской провинции Хубэй и стремительно распространяющаяся по земному шару, может приобрести масштабы всемирной пандемии.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает интернет-издание The Financial Post.

По его словам, ни одна из стран не застрахована от распространения вируса на своей территории.

"У коронавируса есть потенциал, чтобы перерасти в пандемию. Мы готовы помогать любой стране в укреплении их системы здравоохранения", – заявил Гебрейесус.

Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что ни одна страна на планете не может чувствовать себя в безопасности и думать, что коронавирус ее не коснется. Напротив, всем нужно объединить усилия для эффективного сдерживания смертоносного вируса.

"Сейчас не время для паники. Нужно не допустить распространения инфекции и сфокусироваться на спасении жизней", – резюмировал он.


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