27.02 17:20 MIGnews.com

ВОЗ: мир на пороге пандемии коронавируса

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Вспышка коронавируса, разгоревшаяся в китайской провинции Хубэй и стремительно распространяющаяся по земному шару, может приобрести масштабы всемирной пандемии.Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает интернет-издание The Financial Post.По его словам, ни одна из стран не застрахована от распространения вируса на своей территории."У коронавируса есть потенциал, чтобы перерасти в пандемию. Мы готовы помогать любой стране в укреплении их системы здравоохранения", – заявил Гебрейесус.Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что ни одна страна на планете не может чувствовать себя в безопасности и думать, что коронавирус ее не коснется. Напротив, всем нужно объединить усилия для эффективного сдерживания смертоносного вируса."Сейчас не время для паники. Нужно не допустить распространения инфекции и сфокусироваться на спасении жизней", – резюмировал он.