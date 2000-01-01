27.02 17:41 MIGnews.com

ГБР Украины открыло дело о давлении Байдена на Шокина

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Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство, касающееся возможного вмешательства бывшего вице-президента США Джо Байдена в работу экс-генпрокурора Виктора Шокина.Как видно из извлечения из Единого реестра досудебных расследований, опубликованного Telegram-каналом "UN - сливы и груши", дело открыто по решению Печерского суда Киева. Сведения о нем в Единый реестр внесены 24 февраля.Ответственность за вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа предусмотрена ч.2 ст. 343 Уголовного кодекса Украины.