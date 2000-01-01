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У 89 эвакуированных не обнаружен коронавирус 27.02 15:56   MIGnews.com

У 89 эвакуированных Украиной коронавирус не обнаружен

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ни у одного из 89 эвакуированных из Китая, которые в настоящее время находятся на обсервации в поселке Новые Санжары Полтавской области, не выявлено заражение коронавирусом COVID-2019.

По словам Данилова, молекулярно-генетические исследования взятого у эвакуированных биологического материала, не обнаружили коронавируса. Об этом сообщает "Украинская правда".

Первая партия биоматериала была передана самолетом в Киев 22 февраля.

Следующий забор биологического материала у эвакуированных запланирован на воскресенье, 1 марта.


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