27.02 15:56 MIGnews.com

У 89 эвакуированных Украиной коронавирус не обнаружен

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ни у одного из 89 эвакуированных из Китая, которые в настоящее время находятся на обсервации в поселке Новые Санжары Полтавской области, не выявлено заражение коронавирусом COVID-2019.По словам Данилова, молекулярно-генетические исследования взятого у эвакуированных биологического материала, не обнаружили коронавируса. Об этом сообщает "Украинская правда".Первая партия биоматериала была передана самолетом в Киев 22 февраля.Следующий забор биологического материала у эвакуированных запланирован на воскресенье, 1 марта.