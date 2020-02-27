27.02 14:53 MIGnews.com

Израильский удар в Сирии: один погибший

דיווח בסוריה: ההרוג בתקיפת המכונית כתוצאה מירי של מל"ט ישראלי, כך לפי פרסומים בתקשורת הסורית, הוא עימאד טוויל. ככל הנראה, טוויל עסק בהקמת תשתית טרור שנועדה לבצע פיגועים בגבול @OrHeller pic.twitter.com/s4R2YJjRKX — חדשות 13 (@newsisrael13) February 27, 2020

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Сирийское государственное телевидение сообщает, что во время удара израильского беспилотника в районе Кунейтра на Голанских высотах погиб один человек.Израильские СМИ идентифицировали убитого во время предполагаемого удара израильского беспилотника в Сирии, Имадом Тавиль.Согласно 13 каналу, Тавиль участвовал в создании "террористической инфраструктуры", которая могла бы использоваться для нападения вдоль границы.