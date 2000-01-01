27.02 14:36 MIGnews.com

В Италии зафиксированы еще две смерти от коронавируса

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Еще два человека скончались в Италии от коронавируса, в результате чего число погибших от смертельной вспышки болезни достигло 14, говорится в заявлении агентства гражданской защиты в четверг, 27 февраля.Руководитель агентства Анджело Боррелли ранее заявил журналистам, что чиновники все еще ищут подтверждения, что двое человек скончались по причине заболевания коронавирусом.Число подтвержденных случаев возросло до 528 с 420 менее, чем за сутки. Подавляющее большинство случаев зарегистрировано в северной Италии.