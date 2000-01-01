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Коронавирус в Иране: число смертей возросло до 26 | Фото:27.02 14:15   MIGnews.com

Коронавирус в Иране: число смертей возросло до 26

Иран заявил в четверг, 27 февраля, что число погибших от коронавируса в стране возросло до 26, а общее число инфицированных теперь составляет 245 человек.

"За последние 24 часа у нас было 106 (новых) подтвержденных случаев ... Число погибших достигло 26", - заявил официальный представитель министерства здравоохранения Киануш Джаханпур по государственному телевидению.

Он призвал иранцев избегать "ненужных поездок внутри страны". Правительство Исламской Республики также продлило закрытие кинотеатров и временный запрет на культурные мероприятия и конференции еще на одну неделю.


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