27.02 14:15 MIGnews.com

Коронавирус в Иране: число смертей возросло до 26

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Иран заявил в четверг, 27 февраля, что число погибших от коронавируса в стране возросло до 26, а общее число инфицированных теперь составляет 245 человек."За последние 24 часа у нас было 106 (новых) подтвержденных случаев ... Число погибших достигло 26", - заявил официальный представитель министерства здравоохранения Киануш Джаханпур по государственному телевидению.Он призвал иранцев избегать "ненужных поездок внутри страны". Правительство Исламской Республики также продлило закрытие кинотеатров и временный запрет на культурные мероприятия и конференции еще на одну неделю.