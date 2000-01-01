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Израильтянин, вернувшийся из Италии, заболел коронавирусом | Фото:27.02 13:01   MIGnews.com

Израильтянин, вернувшийся из Италии, заболел коронавирусом

Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что у израильтянина, вернувшегося из Италии, обнаружили коронавирус, пишет Аруц Шева.

На пресс-конференции в четверг, 27 февраля, представитель минздрава Моше Бар Симан Тов рассказал, что мужчина, прибывший домой из Италии 4 дня назад, прошел осмотр из-за плохого самочувствия. Его переведут в изолятор в больнице Тель ха-Шомер.

Министр внутренних дел Арье Дери объявил ранее в четверг, что намерен подписать запрет на въезд туристов из Италии в Израиль.

Министерство здравоохранения на этой неделе рекомендовало опубликовать предупреждение о поездках в Италию в связи с распространением коронавируса в регионе.

Министерство иностранных дел отметило семь провинций Италии, которые были объявлены проблемными при различных уровнях риска: Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья, Пьемонт, Фриули-Венеция-Джулия, Лигурия и Трентино.


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