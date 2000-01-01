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Швейцария заявила о втором случае коронавируса 27.02 14:16   MIGnews.com

Швейцария заявила о втором случае коронавируса

Швейцария сообщила о втором случае коронавируса в кантоне Женева. 28-летний мужчина сейчас находится в больнице, но имеет легкие симптомы.

Департамент здравоохранения Женевы заявил в четверг, что 28-летний ИТ-работник, который недавно вернулся из Милана, имеет положительный тест на новый коронавирус, пишет Swiss Info.

Мужчина вернулся три дня назад из Милана и связался со своим врачом, который провел тест. Мужчина, имеющий легкие симптомы, госпитализирован в Женевскую университетскую больницы. Около пятнадцати человек, контактировавших с ним, были помещены в карантин в своих домах.


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