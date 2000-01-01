Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Милан остановился из-за коронавируса | Фото:27.02 12:23   MIGnews.com

Милан остановился из-за коронавируса

Вспышка коронавируса продолжает одолевать Италию, в частности Милан, где закрываются основные достопримечательности и общественные места. Об этом сообщает The New York Times. Частные компании, в том числе страховой гигант Generali, банк UniCredit и модный бренд Armani также закрыли на время офисы.

Милан является основным экономическим двигателем страны, культурной столицей и самым динамичным городом Италии. А тем времене вирус продолжает "расползаться" дальше по Ломбардии, захватив 11-й город на востоке региона.

Число случаев заболевания в Италии продолжало увеличиваться, достигнув 229, что усилило удар по экономике страны.

"Очевидно, что эти кризисы, происходящие в эти дни, неизбежно окажут влияние на итальянскую экономику", - сказал Марко Барбьери, генеральный секретарь Confcommercio Milan, ведущей коммерческой организации города.

По его словам, Милан представляет 10 процентов итальянской экономики, а весь регион Ломбардия более чем вдвое больше. На закрытии в понедельник фондовый рынок в Милане упал более чем на 5%.

Три недели назад, по оценкам Барбьери, вирус сократил бы 0,3% от валового внутреннего продукта Италии. Однако теперь ожидается, что этот показатель увеличится, так как правительство уже заявило, что оно предложит меры по блокированию городов в борьбе с эпидемией.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:38
Яир Лапид: если Биби победит на выборах - это не демократия
13:05
Власти запретили въезд иностранцев из Италии в Израиль
13:01
Израильтянин, вернувшийся из Италии, заболел коронавирусом
12:40
Саракиб взят под контроль протурецкими боевиками
12:34
Дания подтвердила первый случай коронавируса
12:08
Израиль может закрыть въезд итальянским туристам
11:49
Истребитель ЦАХАЛа сбил беспилотник, вылетевший из Газы
11:41
Израиль изъял $4 миллиона, переведенных ХАМАСу из Ирана
11:08
Кахоль Лаван: Ликуд нарушил закон о финансировании партии
10:52
Коронавирус: двое израильтян выписаны из больницы в Японии
10:42
Ганц: Нетаниягу, ты отравляешь Израиль
10:29
Коронавирус в Иране: десятки погибших
10:02
После решений минздрава: хаос в туристическом секторе
10:01
Коронавирус в Италии: губернатор Ломбардии "в изоляции"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus