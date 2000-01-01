27.02 12:23 MIGnews.com

Милан остановился из-за коронавируса

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Вспышка коронавируса продолжает одолевать Италию, в частности Милан, где закрываются основные достопримечательности и общественные места. Об этом сообщает The New York Times. Частные компании, в том числе страховой гигант Generali, банк UniCredit и модный бренд Armani также закрыли на время офисы.Милан является основным экономическим двигателем страны, культурной столицей и самым динамичным городом Италии. А тем времене вирус продолжает "расползаться" дальше по Ломбардии, захватив 11-й город на востоке региона.Число случаев заболевания в Италии продолжало увеличиваться, достигнув 229, что усилило удар по экономике страны."Очевидно, что эти кризисы, происходящие в эти дни, неизбежно окажут влияние на итальянскую экономику", - сказал Марко Барбьери, генеральный секретарь Confcommercio Milan, ведущей коммерческой организации города.По его словам, Милан представляет 10 процентов итальянской экономики, а весь регион Ломбардия более чем вдвое больше. На закрытии в понедельник фондовый рынок в Милане упал более чем на 5%.Три недели назад, по оценкам Барбьери, вирус сократил бы 0,3% от валового внутреннего продукта Италии. Однако теперь ожидается, что этот показатель увеличится, так как правительство уже заявило, что оно предложит меры по блокированию городов в борьбе с эпидемией.