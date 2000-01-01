Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Израиль может закрыть въезд итальянским туристам | Фото:27.02 12:08   MIGnews.com

Израиль может закрыть въезд итальянским туристам

В четверг, 27 февраля, министр внутренних дел Арье Дери собирается подписать официальный документ, запрещающий итальянским туристам посещать Израиль из-за вспышки коронавируса в Италии.

Израильтянам, которые возвращаются из страны, также необходимо оставаться на карантине в течение 14 дней.

Ранее сообщалось, что губернатор Ломбардии, Аттилио Фонтана, в Италии, поместил себя в "изоляции" после того, как один из его сотрудников дал положительный результат на коронавирус, сообщают местные СМИ.

Чиновник записал видеообращение, где рассказал о случившемся. На кадрах видно, как он сидит в закрытом кабинете и надевает на лицо маску.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:49
Истребитель ЦАХАЛа сбил беспилотник, вылетевший из Газы
11:41
Израиль изъял $4 миллиона, переведенных ХАМАСу из Ирана
11:08
Кахоль Лаван: Ликуд нарушил закон о финансировании партии
10:52
Коронавирус: двое израильтян выписаны из больницы в Японии
10:42
Ганц: Нетаниягу, ты отравляешь Израиль
10:29
Коронавирус в Иране: десятки погибших
10:02
После решений минздрава: хаос в туристическом секторе
10:01
Коронавирус в Италии: губернатор Ломбардии "в изоляции"
09:51
Здоровые пациенты повторно заражаются коронавирусом
09:21
"Израиль строит ХАМАСу больницы, а мой сын все еще в Газе"
09:19
Рэпер Talib Kweli обвинил Тимати в нацизме и расизме
09:11
В Тель-Авиве обрушился дом, семья спасена из развалин
09:08
Бен-Гвир готов сняться с выборов за отмену Осло
08:53
Видео: Ашкенази и Галант отказались сидеть в одной студии  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus