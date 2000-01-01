Израиль может закрыть въезд итальянским туристам

В четверг, 27 февраля, министр внутренних дел Арье Дери собирается подписать официальный документ, запрещающий итальянским туристам посещать Израиль из-за вспышки коронавируса в Италии.
Израильтянам, которые возвращаются из страны, также необходимо оставаться на карантине в течение 14 дней.
Ранее сообщалось, что губернатор Ломбардии, Аттилио Фонтана, в Италии, поместил себя в "изоляции" после того, как один из его сотрудников дал положительный результат на коронавирус, сообщают местные СМИ.
Чиновник записал видеообращение, где рассказал о случившемся. На кадрах видно, как он сидит в закрытом кабинете и надевает на лицо маску.