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Дания подтвердила первый случай коронавируса 27.02 12:34   MIGnews.com

Дания подтвердила первый случай коронавируса

Власти Дании объявила сегодня о первом подтвержденном случае коронавируса в стране.

По официальной информации, заболел человек, вернувшийся из Италии со своей семьей 24 февраля после отдыха на горнолыжном курорте в Ломбардии.

У его жены и сына отрицательный результат на коронавирус. По словам медиков, заболевание обнаружили на ранней стадии, состояние мужчины не вызывает опасений.

Представитель Датского агентства по здравоохранению Сорен Бростром заявил, что "это был вопрос времени, когда коронавирус появится в Дании", пишет Straitstimes.

"После вспышки в северной Италии стало ясно, что вирус будет распространяться в Европе", - сказал он, добавив, что в большинстве случаев это легкая инфекция.


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