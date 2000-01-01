27.02 10:52 MIGnews.com

Коронавирус: двое израильтян выписаны из больницы в Японии

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Еще двое израильтян с японского круизного судна Princess Diamond, Шимон Дахан и Рохале Офарим, были выписаны из больницы в Токио в четверг, 27 февраля, после лечения от коронавируса. Об этом сообщает JP.Дахан находится в Хабад в Токио, ожидая рейс в Израиль. Рохале же будет дожидаться в Японии своего мужа, Одеда, который все еще госпитализирован с вирусом.Дахан и Офарим - второй и третий израильтяне из четырех, которым был поставлен диагноз коронавируса на корабле. Одед Офарим в настоящее время является последним израильтянином, оставшимся на карантине в Японии.Одед и Рохале Офарим из кибуца Гиват ха-Шлоша были первыми израильтянами на круизном судне, у которых были обнаружены симптомы коронавируса. Они были сняты с корабля и эвакуированы в японский военный госпиталь возле Токио.Остальные 11 израильтян, которые находились на борту, вернулись домой 21 февраля и с тех пор находятся на карантине в медицинском центре Шиба в Тель-ха-Шомере.