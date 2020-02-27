Саракиб взят под контроль протурецкими боевиками

Сирийская оппозиция, поддержанная турецкими военными, установила контроль над стратегическим городом Саракиб, что стало первой значительной потерей сирийской армии в поддерживаемом Россией наступлении.
Три недели назад вооруженная оппозиция потеряла северо-западный город, расположенный на стыке двух главных автомобильных дорог.
Эскалация боевых действий привела к перемещению миллиона человек за последние недели. Турция в ответ послала тысячи военнослужащих и единиц техники в регион для поддержки исламистов в противостоянии наступлению, пишет Sabah.
В Саракибе главная магистраль Сирии с севера на юг, соединяющая Дамаск и Алеппо, пересекается с дорогой на запад к Средиземному морю.