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Саракиб полностью освобожден от банд Асада 27.02 12:40   MIGnews.com

Саракиб взят под контроль протурецкими боевиками

Сирийская оппозиция, поддержанная турецкими военными, установила контроль над стратегическим городом Саракиб, что стало первой значительной потерей сирийской армии в поддерживаемом Россией наступлении.

Три недели назад вооруженная оппозиция потеряла северо-западный город, расположенный на стыке двух главных автомобильных дорог.

Эскалация боевых действий привела к перемещению миллиона человек за последние недели. Турция в ответ послала тысячи военнослужащих и единиц техники в регион для поддержки исламистов в противостоянии наступлению, пишет Sabah.

В Саракибе главная магистраль Сирии с севера на юг, соединяющая Дамаск и Алеппо, пересекается с дорогой на запад к Средиземному морю.


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