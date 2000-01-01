27.02 10:01 MIGnews.com
Коронавирус в Италии: губернатор Ломбардии "в изоляции"
Губернатор Ломбардии, Аттилио Фонтана, в Италии, поместил себя в "изоляции" после того, как один из его сотрудников дал положительный результат на коронавирус, сообщают местные СМИ.
Чиновник записал видеообращение, где рассказал о случившемся. На кадрах видно, как он сидит в закрытом кабинете и надевает на лицо маску.
Ранее сообщалось
, что власти Италии объявили о 45% росте заболеванием коронавирусом нового типа.
По последним данным, насчитывается уже 10 летальных исходов, а количество зараженных COVID-19 увеличилось до 322.
Больше всего прецедентов – в Ломбардии (240 пациентов + девять смертей) и Венето (43 инфицированных + одна жертва).
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