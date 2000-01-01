27.02 09:33 MIGnews.com

Иордания: исламисты готовили теракты против израильтян

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Спецслужбы Иордании предотвратили попытки боевиков "Исламского государства" совершить масштабные теракты на территории королевства.Об этом во вторник, 27 февраля сообщает выходящая в Аммане газета "Ар-Раи", передает Ynet.По данным издания, в планы исламистских боевиков входили теракты против израильских бизнесменов, посещающих Иорданию, а также нападение на посольство США в Аммане.Деталей проведенных операций газета не приводит, также не указано, когда именно террористы планировали осуществить атаки.