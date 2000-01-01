27.02 09:33 MIGnews.com
Иордания: исламисты готовили теракты против израильтян
Спецслужбы Иордании предотвратили попытки боевиков "Исламского государства" совершить масштабные теракты на территории королевства.
Об этом во вторник, 27 февраля сообщает выходящая в Аммане газета "Ар-Раи", передает Ynet.
По данным издания, в планы исламистских боевиков входили теракты против израильских бизнесменов, посещающих Иорданию, а также нападение на посольство США в Аммане.
Деталей проведенных операций газета не приводит, также не указано, когда именно террористы планировали осуществить атаки.
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