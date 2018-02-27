В Восточной Гуте заработают гумкоридоры

Совсем скоро (в получаса – ред.) в Восточной Гуте (пригород Дамаска) начнется первая гумпауза, благодаря ей мирные жители смогут покинуть территорию, которую заняли боевики. В Минобороны РФ сообщили, что пятичасовые режимы тишины будут ежедневными. Такое поручение дал российский лидер на совещании с постоянными членами СБ России.
Сообщается, что координировать операцию по выводу людей помогают специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон. В центре говорят: "несмотря на резолюцию СБ ООН о месячном прекращении огня, террористы обстреливают сирийскую столицу. Россия уже обратилась к лидерам террористов, чтобы те разминировали подступы к гумкоридору.
Сложившеюся ситуацию в арабской республике обговорили в телефонном режиме главы МИД России и Германии. Диалог инициировал Берлина. Сергей Лавров рассказал Зигмару Габриэлю о шагах, которые предпринимает государство для решения проблем в Восточной Гуте, пишет 1 Канал.