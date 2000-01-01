27.02 20:53 MIGnews.com

Берлин: посольство Турции закидали пакетами с краской

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Неизвестные закидали здание посольства Турции в Берлине пакетами с краской. Об этом сообщил пресс-секретарь дипмиссии Рефик Согукоглу.Инцидент произошёл во вторник утром в 06:30 по местному времени. Сначала злоумышленники закидали дымовыми шашками сотрудников германских сил безопасности, дежуривших у здания канцелярии посольства.Следом за этим неизвестные бросили в здание дипмиссии пакеты с жёлтой, красной и зелёной краской."Поскольку всё произошло очень быстро, сотрудники германской полиции не смогли отреагировать. Спустя 10 минут после инцидента к дипмиссии прибыли полицейские, которые перекрыли близлежащие дороги и осмотрели место происшествия", — цитирует агентство Anadolu слова турецкого чиновника.По словам Согукоглу, в стену здания посольства попали восемь пакетов с краской.Он отметил, что посольство уже обратилось в МИД Германии в связи с инцидентом.Злоумышленников было четверо, заявил пресс-секретарь берлинской полиции. По факту инцидента было начато расследование.