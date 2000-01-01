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Скриншот с видео 28.02 05:41   MIGnews.com

Эрдоган пообещал маленькой девочке почетные похороны

Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал заплаканной шестилетней воспитаннице кадетского училища похороны с почестями. Такое обещание она дал на партийной конференции в городе Кахраманмараш. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале издания Türkiye Gazetesi.



Турецкий лидер увидел маленькую девочку среди посетителей конференции и позвал к себе. Увидев ее заплаканной он попытался ее успокоить и сказал: "У нас тут бордовые береты, но бордовые береты никогда не плачут".

"У нее в кармане флаг Турции… Если она погибнет, ее покроют флагом по воле Божией", — продолжил президент, обратившись к будущей защитнице турецкого государства, спросив, готова ли она на ради своей страны. Затем, получив утвердительный ответ, поцеловал девочку и отпустил.
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