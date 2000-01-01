27.02 19:57 MIGnews.com

Дикая львица растерзала юную девушку на сафари

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Дикая львица растерзала 22-летнюю девушку на сафари. Об этом сообщает издание Pretoria North Rekord во вторник, 27 февраля.Инцидент произошел в южноафриканском городе Хамманскраал. Отмечается, что хищник напала на молодую девушку у частного охотничьего домика для туристов.После того, как животное скрылось, свидетели происшествия сделали пострадавшей искусственное дыхание и закрытый массаж сердца, но не смогли ее спасти.По словам представителя компании Netcare 911, занимающейся доставкой пациентов в больницы, женщина получила тяжелые ранения и скончалась на месте.Полиция начала расследование по факту инцидента.