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Фото из Twitter: izzetirmak‏ 27.02 20:12   MIGnews.com

Россия призвала оппозицию соблюдать гуманитарную паузу

Россия призвала вооруженные отряды в Восточной Гуте дать возможность мирным жителям выйти из пригорода Дамаска. Об этом сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Призываем лидеров вооруженных группировок в Восточной Гуте соблюдать режим прекращения боевых действий и не препятствовать выходу мирных жителей в безопасные районы", - сказал он.

По его словам, вместо того, чтобы придерживаться «режима тишины», боевики пошли в наступление на позиции правительственных войск Сирии в районах Хазрама, Нашабия и других населенных пунктов, которые контролируются сирийской армией.

"Эти действия сопровождались интенсивным артиллерийским огнем и огнем из стрелкового оружия", - добавил генерал.

Ранее представитель российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майор Владимир Золотухин сообщил, что вооруженные отряды умеренной оппозиции сорвали гуманитарную паузу, оглашенную по распоряжению президента России Владимира Путина.
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