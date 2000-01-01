Россия призвала оппозицию соблюдать гуманитарную паузу
Россия призвала вооруженные отряды в Восточной Гуте дать возможность мирным жителям выйти из пригорода Дамаска. Об этом сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
"Призываем лидеров вооруженных группировок в Восточной Гуте соблюдать режим прекращения боевых действий и не препятствовать выходу мирных жителей в безопасные районы", - сказал он.
По его словам, вместо того, чтобы придерживаться «режима тишины», боевики пошли в наступление на позиции правительственных войск Сирии в районах Хазрама, Нашабия и других населенных пунктов, которые контролируются сирийской армией.
"Эти действия сопровождались интенсивным артиллерийским огнем и огнем из стрелкового оружия", - добавил генерал.
Ранее представитель российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майор Владимир Золотухин сообщил, что вооруженные отряды умеренной оппозиции сорвали гуманитарную паузу, оглашенную по распоряжению президента России Владимира Путина.