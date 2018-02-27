Секс-скандал в Таиланде: политическая подоплека случая
Задержанная россиянка по подозрению в организации секс-тренингов в Таиланде, предложила сведения о вмешательстве РФ в выборы в США взамен на свою свободу. Соответствующее заявление она сделала в своем видеообращении обнародованном на своей странице в Instagram.
Речь и одет скандальной Анастасии Рыбке (Анастасия Вашукевич), которую ранее российский оппозиционер Алексей Навальный уличил во связях с бизнесменом Олегом Дерипаска.
"Друзья - американская пресса! Я вам очень много чего не хотела рассказывать раньше. Но сейчас сложилась такая ситуация, что нас пытаются закрыть, и очень надолго. Поэтому я готова вам рассказать все те недостающие пазлы, которых вам не хватало, подтвердить их аудио, видео, относительно связи наших уважаемых депутатов с Манафортом, Трампом и со всем этим шумом о выборах в США. Я знаю очень много", - уверила девушка.
По словам Рыбки, ее задержали вместе с друзьями по приказу из Бангкока. "Теперь кому-то заплатили за то, чтобы мы сели", - продолжила она.
"Нарушили все законы Таиланда. Мы вышли под залог - нас не выпустили по итогу. Поэтому, если вы меня найдете в тайской тюрьме еще живой, я с вами с удовольствием пообщаюсь. Жду ваши предложения", - резюмировала Анастасия.
Напомним, Настю Рыбку задержали в Таиланде, 25 февраля, по обвинению в незаконном проведении секс-тренингов. По данным полиция, в ходе операции по пресечению незаконной деятельности всего было задержано 10 человек.При этом местные СМИ сообщают, что задержанные были арестованы в связи с нелегальной деятельностью без оформления разрешения на работу, нарушением ими миграционного законодательства страны, а также за незаконное проникновение на территорию королевства.