Гуманитраня пауза в Восточной Гуте была сорвана

Первая гуманитарная пауза в Восточной Гуте была сорвана вооруженными отрядами умеренной оппозиции. Об этом сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.
"На данный час - 14:30 по местному времени (15:30 мск - прим. ТАСС), никаких выводов не осуществлено, была связь с сирийской стороной, боевики никого не выпускают на данный момент. Сейчас обстановка здесь сложная, продолжаются обстрелы с той стороны. Все средства и силы, спланированные на девять часов, до сих пор здесь, сами видите, автобусы и скорая помощь стоят. Но никого не выпустили на данный момент", - сказал Золотухин журналистам, подчеркнув, что правительственные силы САР и российская авиация придерживаются режима прекращения огня.
По словам генерал-майора, принцип действий боевиков предельно ясен: они не выпускают мирных жителей, "чтобы чувствовать себя в безопасности", так как после их выхода по позициям оппозиции будет вестись огонь.
Ранее СБ ООН приняла резолюцию по прекращению боевых действий на сирийской территории. Согласно документу, враждующие стороны обязаны прекратить боестолкновения сроком не менее, чем на 30. Между тем резолюция не прекращает военную операцию, нацеленную против боевиков "Исламского государства" (ИГ), "Джебха-ан Нусры","Алька-Иды" и других террористических организаций.