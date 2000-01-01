27.02 08:27 MIGnews.com

В Индонезии прогремел взрыв в правительственном здании

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В правительственном здании индонезийского города Бандунг прогремел взрыв, сообщает Reuters."На данный момент мы в правительственном здании. От людей поступила информация о взрыве бомбы", – сообщил представитель полиции.По данным агентства, после взрыва у здания началась перестрелка между нападавшими и силовиками. Информации о жертвах пока нет.Позднее стало известно, что сотрудники полиции задержали нападавшего.В декабре прошлого года полицейские предотвратили теракт у дворца президента Индонезии. Тода были задержаны три человека, которые планировали взорвать бомбу во время церемонии смены караула.