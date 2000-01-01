Главарь "Талибана" озаботился спасением планеты

С достаточно необычным обращением к жителям Афганистана выступил лидер афганской организации "Талибан" Хибатулла Ахундзада. Главарь террористов призвал афганцев сажать как можно больше деревьев, причем с самой благородной целью - ради спасения планеты.
"Хибатулла Ахундзада призывает всех бойцов и гражданское население посадить по меньшей мере одно фруктовое или нефруктовое дерево ради защиты окружающей среды, экономического развития, украшения Земли и во благо всех созданий всеблагого Аллаха", - гласит его заявили, опубликованное на сайте "Голос джихада"
"Посадка деревьев и сельское хозяйство следует считать действиями, которые полезны и выгодны, а также обеспечивают награду после смерти", - пояснил Ахундзада.
Стоит отметить, что для Афганистана, который в результате вырубки лесов на топливо столкнулся с проблемой сведения и оскудения существующих лесов, слова лидера террористов достаточно актуальны.