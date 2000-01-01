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27.02 06:23   MIGnews.com

Иран начал масштабные военные учения в Ормузском проливе

Военно-морской флот Ирана сообщил о начале ежегодных учений вблизи Ормузского пролива - главной мировой артерии транспортировки нефти.

Государственное телевидение сообщило, что двухдневные учения начались 26 февраля, передает Радио Свобода. Согласно приказу командующего иранских ВМС адмирала Хабибуллы Сайяри, маневры охватят площадь в 2 миллиона квадратных километров в Оманском заливе и части Индийского океана.

Государственная телекомпания показала кадры иранских военных кораблей и вертолетов, которые принимают участие в учениях. Также в сообщении указывалось, что на учениях не присутствовали силы Корпуса стражей Исламской революции, который ВМС США часто критикуют за притеснения судов США в международных водах.

Командование 5-го флота ВМС США, базирующегося в Бахрейне, отказалось комментировать учения Ирана или возможное наблюдения за ними.
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