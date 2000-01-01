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По `делу о подлодках` начато уголовного расследование | Фото: Коби Гидеон, GPO27.02 20:56   MIGnews.com

По "делу о подлодках" начато уголовного расследование

Так называемому "делу о подлодках" был присвоен статус полномасштабного уголовного расследования. Соответствующее решение вечером в понедельник, 27 февраля, принял генеральный прокурор Израиля Шай Ницан по совету юридического советника правительства Авихая Мандельблита.

Как сообщили в министерстве юстиции Израиля, Мандельблит одобрил повышение уровня дела о покупке трех подводных лодок, построенных на германской верфи ThyssenKrupp при посредничестве личного адвоката премьер-министра Израиля Давида Шимрона.

Стоит подчеркнуть, что за время расследования в полиции неоднократно отмечали то, что сам Биньямина Нетаниягу не выступает подозреваемым в этом деле. Однако Шимрон мог использовать свои связи с израильским премьером для заключения сделки, что является одной из форм коррупции.
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