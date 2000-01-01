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Эльор Азария попробует оспорить решение трибунала 27.02 20:14   MIGnews.com

Эльор Азария будет оспаривать решение трибунала

"Хевронский солдат", сержант ЦАХАЛа Эльор Азария, осужденный за убийство обезоруженного палестинского террориста в марте прошлого года, не намерен сдаваться и готовится оспорить решение военного трибунала, который приговорил его к 18 месяцам тюрьмы.

Как сообщили на 10-м канале ИТВ, 1 марта адвокаты Азарии планируют обратиться в высшую инстанцию военной судебной системы – военно-апелляционный суд в среду. Изначально они попробуют добиться отсрочки для начала отбывания наказания, которое было назначено на 5 марта.
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