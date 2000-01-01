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Еврей сел на 11 лет за попытку убийства еврея `по ошибке` | Фото: Полиция Израиля27.02 19:57   MIGnews.com

Еврею дали 11 лет за попытку убийства еврея "по ошибке"

33-летнего гражданина Израиля Шломо Пинто из Кирьят-Аты приговорили к 11 годам лишения свободы за попытку убийства еврея Уриэля Ризкина, которого он перепутал с арабом.

Согласно заключительному обвинению, которое зачитали в окружном суде Хайфы 27 февраля, 13 октября 2016 года Пинто, вооружившись кухонным и канцелярским ножами, а также молотком, пошел в центр своего города, чтобы "найти араба и убить его". Зайдя в супермаркет, он увидел Ризкина со спины и нанес ему четыре ножевых ранения.

"Обвиняемый действовал из чувства мести и, будучи идеологически мотивированным, хотел вдохновить и других людей следовать своему примеру и своей единственной цели – убивать арабов", - сказано в заключении судейской коллегии.

Линия защиты о невменяемости подсудимого – адвокаты утверждали, что Пинто "слышал голоса", которые приказали ему убить араба – не дала результата, так как судья Тамар Наот-Перри отметила, что данная информация появилась лишь через 2 недели после начала расследования.

Столь строгий приговор Шломо Пинто был вынесен, учитывая осознанность и умышленность его преступления, совершенного из националистических побуждений, а также вред, который был причинен потерпевшему.
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