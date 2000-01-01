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Угроза взрыва бомбы в еврейском центре в Северной Каролине | Фото: Thinkstock27.02 18:40   MIGnews.com

Угроза взрыва бомбы в еврейском центре в Северной Каролине

Еврейский общинный центр в американском городе Эшвилл, штат Северная Каролина, был эвакуирован из-за поступившего сообщения о минировании здания.

Со ссылкой на источники издание The Times of Israel сообщает, что сотрудников центра переместили в близлежащую церковь.

В общинном центре расположено также еврейское дошкольное учреждение, которое сегодня было закрыто из-за проведения учительской конференции.

19.00. После обысков в здании центра полиция сообщила, что тревога была ложной.
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