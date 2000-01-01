27.02 18:40 MIGnews.com

Угроза взрыва бомбы в еврейском центре в Северной Каролине

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Еврейский общинный центр в американском городе Эшвилл, штат Северная Каролина, был эвакуирован из-за поступившего сообщения о минировании здания.Со ссылкой на источники издание The Times of Israel сообщает, что сотрудников центра переместили в близлежащую церковь.В общинном центре расположено также еврейское дошкольное учреждение, которое сегодня было закрыто из-за проведения учительской конференции.После обысков в здании центра полиция сообщила, что тревога была ложной.