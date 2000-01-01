27.02 18:40 MIGnews.com
Угроза взрыва бомбы в еврейском центре в Северной Каролине
Еврейский общинный центр в американском городе Эшвилл, штат Северная Каролина, был эвакуирован из-за поступившего сообщения о минировании здания.
Со ссылкой на источники издание The Times of Israel сообщает, что сотрудников центра переместили в близлежащую церковь.
В общинном центре расположено также еврейское дошкольное учреждение, которое сегодня было закрыто из-за проведения учительской конференции.
19.00.
После обысков в здании центра полиция сообщила, что тревога была ложной.
Поделиться
Все по теме
Комментарии