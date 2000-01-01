27.02 17:58 MIGnews.com

Техас. Воспитательница детсада призывала убивать евреев

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Руководство дошкольного учреждения в Арлингтоне, штат Техас, уволило воспитательницу из-за ее антисемитских пассажей в Facebook. На следующий день после того, как она лишилась работы в среду, 22 февраля, мусульманка, чьи родители переехали в США из ПА, Нэнси Салем раскаялась и принесла извинения.В эфире местной новостной станции CBS11 женщина заявила, что призыв "убивать евреев", который несомненно является расистским и антисемитским, был написан, когда она была еще подростком и не отражает ее сегодняшние убеждения."Эти заявления были сделаны, когда моя вера еще не была сильна. Они не являются отражением моих семейных ценностей, которые родители так усердно мне прививали", - сказала она.Нэнси утверждает, что во времена юности оказалась под влиянием нехороших людей, вследствие чего и писала антисемитские "посты"."Я слишком привыкла к запугиванию и разжиганию ненависти в отношении меня самой, поэтому то что, я сама так поступила, является еще более оскорбительным, потому что я знаю, каково это, и должна была проявить сострадание", - признала мусульманка.Она отметила, что берет на себя ответственность за свои поступки и поэтому с уважением относится к решению своего работодателя ее уволить.