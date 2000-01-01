Террористку приговорили к 16 годам

Суд города Лод приговорил 23-летнюю Шатилу Абу Айаду, жительницу Кфар Касем к 16 годам тюремного заключения. Обвиняемая совершила нападение с ножом на женщину, в результате чего инцидент имел летальный исход.
Уточняется, что нападение было совершено по националистическим мотивам. Террористка согласно постановлению суда также обязуется выплатить штраф в размере 100 000 шекелей.
Отмечается, что 23-летняя обвиняемая признала свою вину в покушении на убийство.
Напомним, что 3 апреля 2016 года террористка несколько раз ударила ножом женщину. Инцидент произошел в промышленном районе города Рош-ха-Аин.