27.02 14:58 MIGnews.com

Террористку приговорили к 16 годам

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Суд города Лод приговорил 23-летнюю Шатилу Абу Айаду, жительницу Кфар Касем к 16 годам тюремного заключения. Обвиняемая совершила нападение с ножом на женщину, в результате чего инцидент имел летальный исход.Уточняется, что нападение было совершено по националистическим мотивам. Террористка согласно постановлению суда также обязуется выплатить штраф в размере 100 000 шекелей.Отмечается, что 23-летняя обвиняемая признала свою вину в покушении на убийство.Напомним, что 3 апреля 2016 года террористка несколько раз ударила ножом женщину. Инцидент произошел в промышленном районе города Рош-ха-Аин.