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скриншот с видео YouTube 27.02 16:35   MIGnews.com

В Москве простились с Алексеем Петренко

В Москве простились с народным артистом РСФСР Алексеем Петренко. Гражданская церемония прощания с Петренко прошла в московском Доме кино.

Согласно его воле, собравшиеся, простились с ним без традиционных аплодисментов, которыми по старинному обычаю провожают в последний путь актеров.

Отдать дань памяти знаменитому артисту пришли сотни людей.

Похоронили артиста на Никольском кладбище, передает ТАСС.

Алексей Петренко скоропостижно скончался 22 февраля, не дожив до своего 79-летия. Среди самых известных фильмов с участием актера — "ТАСС уполномочен заявить", "Агония", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Жестокий романс", "Двадцать дней без войны", "12", "Сибирский цирюльник".
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