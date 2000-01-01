27.02 13:31 MIGnews.com

СМИ: исламисты казнили немецкого заложника и записали видео

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Террористы экстремистской группировки "Абу Сайяф"(действующей на юге Филиппин – ред.), связанной с организацией "Исламское Государство" казнили немецкого заложника. Свое преступление боевики сняли на видео и выложили его в интернет.Видеозапись казни пожилого туриста была опубликована в понедельник, 27 февраля. Предполагается, что террористы обезглавили 70-летнего Юргена Кантнер, который пропал на Филиппинах вместе со своей женой в ноябре прошлого года.Террористы "Абу Саяф" 6 ноября 2016 года похитили супругов с собственной яхты у берегов Филиппин. Однако 59-летнюю Сабрину убили сразу. Позже полиция нашла тело женщины с огнестрельными ранениями на борту яхты.Уточняется, что террористы требовали за 70-летнего мужчину выкуп в размере 30 миллионов песо (около 570 тысяч евро).