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скриншот с видео YouTube 27.02 14:05   MIGnews.com

Умер создатель "Последнего героя" и "Жди меня"

После продолжительной болезни на 55-ом году жизни умер телевизионный продюсер Сергей Кушнерев. Об этом в Facebook сообщил гендиректор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.

СМИ писали, что 18 февраля Кушнерев был экстренно госпитализирован с инсультом. Врачи оценивали его состояние как стабильно тяжелое. По некоторым данным, Кушнерев был помещен в отделение реанимации.

Кушнерев начинал карьеру в "Комсомольской правде", стоял у истоков создания "Новой газеты". В 1990-х годах по приглашению Александра Любимова стал главным редактором программы "Взгляд", а затем в течение 19 лет занимал пост главреда телекомпании "ВИД", был создателем программ "Жди меня", "Последний герой", "Женские истории" с Оксаной Пушкиной и других рейтинговых программ, выходящих на Первом канале.

Сергей Кушнерев несколько раз становился обладателем статуэток ТЭФИ и журналистских наград. Имеет медаль "За трудовую доблесть" и Орден Дружбы.
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