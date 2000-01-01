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Арест банды, ограбившей главу управления персонала ЦАХАЛа 27.02 12:12   MIGnews.com

Арест банды, ограбившей главу управления персонала ЦАХАЛа

На протяжении двух последних недель полиция Израиля провела аресты членов арабской банды, грабившей дома в центре Израиля.

Среди арестованных - израильские бедуины, жители Восточного Иерусалима и резиденты Палестинской автономии.

Банда, среди прочих, ограбила дом начальника управления личного состава генерал-майора Хаги Тополянски, и украла его лэптоп с секретными материалами. Тополянски в результате инцидента был вынужден подать в отставку.

Бада методически занималась грабежами в регионе Лахиш. Так, например, только за одну ночь в декабре банда совершила пять ограблений в поселениях Аругот и Кфар Ахим и были угнаны несколько автомобилей.
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