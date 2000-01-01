27.02 12:03 MIGnews.com

Водитель из Хайфы вернул владельцу $20 000

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Водитель автобусного кооператива "Эгед" Атаф Татур во время проверки безопасности обнаружил сумку с $20 000, который забыл кто-то из пассажиров. После того, как водитель с 40-летним стажем обнаружил находку, он сразу же отнес ее в местный офис компании "Эгед".Документы, забытые в сумке помогли идентифицировать ее хозяина. Вскоре утерянные ценности вернулись к подлинному владельцу. По словам представителя филиала, случаи забытых сумок с деньгами значительно возросли.Однако все водители автобусного кооператива "Эгед" если находят чужие вещи, то сразу же сообщают об этом своему руководству.