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Гималайский медведь разбился, выпав из вертолета | Фото: Thinkstock27.02 14:49   MIGnews.com

Гималайский медведь разбился, выпав из вертолета

Защитники природы в Таиланде требуют наказать виновных в гибели черного гималайского медведя, который разбился, выпав из вертолета при транспортировке.
Как передает ТАСС, bнцидент произошел еще в начале февраля, однако известно о нем стало только сейчас.

В частности, 90-килограмового молодого медведя должны были доставить из национального парка Кхаояй, расположенного в центральной части королевства, в восточную провинцию Прачинбури. Однако уже в воздухе животное, усыпленное снотворным, неожиданно проснулось.

Поскольку единственной преградой для медведя была не клетка, а обычная сеть, животное смогло выбраться из вертолета, в результате чего разбилось.

Под опеку служителей национального парка Кхаояй черный гималайский медведь попал в ноябре прошлого года, получив небольшую травму. Сотрудники парка после успешного лечения должны были доставить его в провинцию Прачинбури, чтобы выпустить на волю.
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