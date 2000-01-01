27.02 14:49 MIGnews.com

Гималайский медведь разбился, выпав из вертолета

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Защитники природы в Таиланде требуют наказать виновных в гибели черного гималайского медведя, который разбился, выпав из вертолета при транспортировке.Как передает ТАСС, bнцидент произошел еще в начале февраля, однако известно о нем стало только сейчас.В частности, 90-килограмового молодого медведя должны были доставить из национального парка Кхаояй, расположенного в центральной части королевства, в восточную провинцию Прачинбури. Однако уже в воздухе животное, усыпленное снотворным, неожиданно проснулось.Поскольку единственной преградой для медведя была не клетка, а обычная сеть, животное смогло выбраться из вертолета, в результате чего разбилось.Под опеку служителей национального парка Кхаояй черный гималайский медведь попал в ноябре прошлого года, получив небольшую травму. Сотрудники парка после успешного лечения должны были доставить его в провинцию Прачинбури, чтобы выпустить на волю.