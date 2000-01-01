27.02 03:12 MIGnews.com

Жители Канады в шоке из-за потока мигрантов из США

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Непрекращающийся поток нелегальных мигрантов из США, которые боятся депортации из-за политики американского президента Дональда Трампа, начинает тревожить жителей канадской провинции Манитоба, куда попадает большая часть беженцев. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV.Главный пункт перехода - из американского штата Миннесота в Манитобу. Цель мигрантов - небольшой пограничный канадский городок Эмерсон, где группа добровольцев из числа местного населения, а также мигрантские общины Канады помогают вновь прибывшим едой, деньгами и оказывают им юридическую помощь.Однако такое положение вещей не устраивает остальных жителей Эмерсона, которые озабочены собственной безопасностью. Свои опасения местное население уже направило членам парламента страны от Манитобы, которые обещали поднять этот вопрос перед канадским правительством.Между тем, только за выходные полиция задержала на границе 12 нелегалов. С начала года в Эмерсон попали уже 139 беженцев, большинство из которых - это выходцы из африканских стран, таких как Сомали.