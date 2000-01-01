27.02 11:04 MIGnews.com

11 лет за атаку против еврея, которого приняли за араба

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Окружной суд Хайфы вынес приговор по делу жителя Хайфы Шломо Хаима Пинто, в октябре 2015 года совершившему нападение на работника магазина Supersol в Хайфе.Пинто прибыл к магазину, пряча в рукаве куртки нож с намерением напасть на одного из арабских рабочих. Он увидел, как один из сотрудников магазина, Ори Резкин, раскладывает товары по полкам. Он пришел к заключению о том, что перед ним - араб, и набросился на него сзади, нанеся несколько ударов в область спины и бедра.Резкин бросился убегать, а Пинто погнался за ним по магазину, размахивая окровавленным ножом.Судьи не приняли версию о том, что Пинто страдал от душевной болезни и подчинялся требованиям некоего “внутреннего голоса”. Пинто приговорен к тюремному заключению на срок 11 лет за попытку убийства на национальной почве и за незаконное владение холодным оружием.