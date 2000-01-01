27.01 10:05 MIGnews.com

В 18:00 соберется комиссия по помилованию Иссахар

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Комиссия по помилованию соберется 27 января в 18:00 по московскому времени, чтобы рассмотреть прошение о помиловании и освобождении из колонии гражданки США и Израиля Наамы Иссахар - кворум есть, сообщила Уполномоченный по правам человека Московской области Екатерина Семенова.Гражданка США и Израиля Наама Иссахар, осужденная в РФ за контрабанду наркотиков, подала в воскресенье прошение о помиловании и скорейшем освобождении из колонии.Заявительница находится на территории Московской области, она подала прошение в комиссию по месту пребывания: "...мы направим его в Управление делами президента РФ", - заключила Семенова.Уполномоченный по правам человека в РФизраильской гражданки Наамы Иссахар в адрес президента РФ. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в пресс-службе уполномоченного."Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в РФ оказали Нааме помощь в составлении ходатайства о помиловании. Татьяна Москалькова намерена поддержать ходатайство в адрес президента", - пишет пресс-служба.